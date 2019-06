Após apagão, energia começa a ser normalizada na Argentina e no Uruguai

Após uma falha massiva no sistema elétrico, que provocou um apagão em toda Argentina e Uruguai neste domingo (16), os serviços de energia já começaram a ser normalizados. O Incidente atingiu cerca de 48 milhões de pessoas. A normalização dos serviços já chegou a 80% na Argentina e 88% no Uruguai, segundo as empresas distribuidoras de energia dos países.

A Argentina e o Uruguai compartilham um sistema interconectado de energia elétrica, centralizado na usina binacional de Salto Grande, localizada a cerca de 450 km ao norte de Buenos Aires.

No momento do ocorrido, o jornal argentino Clarín afirmou que o corte de energia também afetou pontos do sul do Brasil e do Chile. A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e a RGE, porém, afirmaram que o apagão não teve reflexo no Rio Grande do Sul.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) June 16, 2019

A empresa Edesur, responsável pelo fornecimento de energia na Argentina, confirmou que a falha foi no sistema de interconexão elétrica. A companhia afirmou que a situação já começa a se normalizar para a região de Buenos Aires, no entanto ainda levará várias horas para que haja o retorno completo da energia.

Segundo a imprensa local, a interrupção ocorreu por volta das 7h e prejudicou a circulação de trens, do transporte coletivo e a sinalização do trânsito. O problema ainda leva maiores dificuldades para uma parte da Argentina, que tem eleições locais marcadas para este domingo.

El apagón ya lleva más de una hora y están suspendidos todos los trenes pic.twitter.com/Jqj7UIJLCW — infobae (@infobae) June 16, 2019

Mega apagón generalizado afecta a Uruguay y Argentina y zonas de Chile y Brasil pic.twitter.com/mNsMVVTox4 — InfoEmergencias (@InfoEmerg) June 16, 2019

