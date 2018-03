Falha em rede elétrica deixou os serviços do banco Santander fora do ar

Clientes do Santander relataram dificuldades para acessar serviços do banco na tarde desta quarta-feira (28). O problema foi notado por quem tentava usar o aplicativo da instituição, pagar compras com cartões de débito e crédito e também em caixas eletrônicos.

Em nota, o Santander esclarece que “devido a uma oscilação elétrica, alguns serviços do Banco ficaram indisponíveis. Às 15h45min, o banco ressaltou ressalta que estas operações já estavam normalizadas.

No Twitter, rede social no qual o assunto chegou a ser o segundo mais comentado no Brasil, diversos usuários reclamaram de não conseguir pagar contas, fazer transações e mesmo entrar em contato com o banco depois do apagão na rede.

A hashtag #Santander foi compartilhada quase 21 mil vezes até as 15h.

