Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

A situação está sendo normalizada. Foto: Lucas Quadros/Arquivo Trensurb

Um trem no sentido Mercado-Novo Hamburgo apresentou falha nesta quarta-feira (8) e foi preciso ser retirado de circulação, causando atraso entre as estações Mercado e Aeroporto. No sentido Novo Hamburgo-Mercado, as partidas permaneceram normais.

A Trensurb informa que o trem foi recolhido e a situação está sendo normalizada.

