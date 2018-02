Falha no planejamento de segurança no carnaval

O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, admitiu que houve falha no planejamento de segurança durante o carnaval. “Não estávamos preparados. Houve uma falha nos dois primeiros dias, e depois a gente reforçou o policiamento. Mas houve um erro nosso”, disse. “Não dimensionamos isso, mas eu acho que é sempre um aprimoramento”, alegou o governador a respeito dos casos de violência no Estado.

Deixe seu comentário: