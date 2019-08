Falha no WhatsApp permite que “coloquem palavras na sua boca”, alertam especialistas em cibersegurança

Uma ferramenta recém-lançada explora uma vulnerabilidade no WhatsApp e permite “colocar palavras na boca das pessoas”, segundo pesquisadores. Uma equipe da empresa de segurança cibernética demonstrou como a ferramenta pode ser usada para alterar o texto dentro de mensagens citadas – ou seja, naquele recurso que permite citar uma mensagem previamente enviada para comentá-la ou reagir a ela com um emoji, por exemplo –, fazendo com que pareça que uma pessoa disse algo que não falou.

O pesquisador Oded Vanunu disse que a ferramenta possibilita que “agentes maliciosos” manipulem conversas na plataforma. Procurado, o Facebook, que é dono do WhatsApp, afirmou que revisou o problema um ano atrás e “que é falso sugerir que há uma vulnerabilidade na segurança que oferecemos” no app de mensagens.

“O cenário descrito aqui é apenas”, continua a nota da empresa, “o equivalente a alterar respostas em uma troca de emails para fazer parecer algo que uma pessoa não disse”.

Nomes também alterados

A ferramenta foi demonstrada em uma conferência de segurança cibernética em Las Vegas como continuação de uma pesquisa publicada no ano passado. “É uma vulnerabilidade que permite que um usuário mal-intencionado crie notícias falsas e fraudes”, explicou o Vanunu.

A ferramenta possibilita manipular o recurso de citação do WhatsApp para parecer que alguém escreveu algo que jamais escreveu. “Você pode mudar completamente o que alguém diz”, disse Vanunu. “Você pode manipular completamente todos os personagens da citação.” A ferramenta também permite que um invasor altere como o remetente da mensagem é identificado, tornando possível atribuir um comentário a uma fonte diferente.

Uma terceira questão destacada pelos pesquisadores foi corrigida com sucesso pelo Facebook. Essa falha poderia levar os usuários a acreditar que eles estavam enviando uma mensagem privada para uma pessoa, quando, na verdade, sua resposta tinha ido para um grupo público.

Mas segundo Vanunu, o Facebook disse a eles que os outros problemas não poderiam ser resolvidos devido a “limitações de infraestrutura” no WhatsApp. A tecnologia de criptografia usada pelo WhatsApp tornou extremamente difícil – talvez impossível – para a empresa monitorar e verificar a autenticidade das mensagens enviadas pelos usuários.

Outras possíveis medidas para acabar com os problemas identificados podem resultar em mudanças na usabilidade do aplicativo, disseram os pesquisadores. Em sua nota, o Facebook também falou disso. “Precisamos ficar atentos ao fato de que endereçar as preocupações levantadas por esses pesquisadores poderia fazer o WhatsApp menos privado – como armazenando informações sobre a origem das mensagens”, afirmou a empresa.

Deixe seu comentário: