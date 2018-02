A queda do avião AN-148, ocorrida no domingo próximo a Moscou (Rússia), matando 71 pessoas, pode ter sido causada por falha técnica no painel de comando. Segundo investigações preliminares das autoridades do país europeu, os instrumentos teriam fornecido dados errados sobre a velocidade da aeronave, devido ao congelamento dos sensores.

