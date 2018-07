Surpreendida pela Delegacia do Consumidor em casa, onde realizava procedimentos estéticos, a falsa médica Patricia “Paty Bumbum” Santos, alegou que o silicone industrial encontrado no local era para “limpar o carro”. Confrontada com mensagens de áudio, porém, ela reconheceu atuar no ramo, sem registro, há 13 anos.

