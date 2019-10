A Receita Estadual apreendeu no posto fiscal de Torres (Litoral Norte) uma carga de papel para a falsificação de cigarros, escondida em bobinas comuns. Segundo a investigação, o material é procedente do Paraguai e entraria no Estado pela fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. O caso também envolve possível contrabando e sonegação de tributos por empresas gaúchas.