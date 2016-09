Falso médico usa dados da ficha de pacientes para aplicar golpes

Familiares de pacientes internados em um hospital de São Carlos (SP) estão sendo abordados por um golpista que se passa por médico. Segundo as vítimas, ele faz uma ligação para os responsáveis afirmando que o paciente está mal e precisa passar por exames pagos, que serão supostamente reembolsados pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Em menos de uma semana, foram oito casos registrados na Polícia Militar por pacientes. Uma das famílias chegou a depositar 3,5 mil reais na conta do estelionatário.

Além do prejuízo para as famílias, o próprio hospital sente o impacto financeiro dos golpes, já que as pessoas começam a desconfiar das telefonistas que pedem colaborações para a instituição.

