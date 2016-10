Falta apenas um mês para que o seu celular tenha mais um dígito

Daqui a um mês os gaúchos ganharão um nono dígito nos números de celular. Além do Estado, Santa Catarina e Paraná terão, a partir de 6 de novembro, um 9 que virá na frente do número original. A inclusão está acontecendo de forma gradativa desde 2012 e a Região Sul é a última a ter o sistema implementado.

De acordo com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), após a adoção do nono dígito, as ligações marcadas com apenas oito dígitos ainda serão completadas durante um período determinado para adaptação das redes e dos usuários. No entanto, gradualmente, os usuários passarão a receber mensagens com orientações sobre a nova forma de discagem e, na sequência, as chamadas marcadas apenas com oito dígitos não mais serão completadas.

Conforme a Anatel, a partir da alteração, a sociedade deverá realizar algumas adequações em equipamentos e sistemas privados, como aparelhos de fax e agendas de contatos. Além disso, o nono dígito deverá ser acrescentado, no momento da discagem, por todos os usuários de telefone fixo e móvel que liguem para celulares.

Gradualmente, os usuários devem receber mensagens com orientação sobre a nova forma de discagem e interceptações passam a ocorrer nessas regiões.

A medida tem como objetivo aumentar a disponibilidade de números de telefonia celular e dar continuidade ao processo de padronização de chamadas. Além disso, a intenção é garantir números para novas aplicações e serviços. Vale ressaltar que os números de telefonia fixa não sofrerão alterações, permanecendo com oito dígitos.

A inclusão do nono dígito não afeta o uso do WhatsApp, já que o aplicativo vai atualizar os contatos de forma automática. Inicialmente, o mensageiro interpretará os números novos como se ainda tivessem oito dígitos, mas depois fará os ajustes no sistema.

Os usuários não precisam alterar nada no aplicativo, nem mesmo desinstalá-lo, a atualização dos contatos na agenda já é suficiente.

O que pode acontecer é a criação de duas conversas diferentes para um mesmo contato – uma com o número de oito dígitos e outra com o de nove. Caso isso ocorra, basta usar a nova janela de conversação.

Aplicativos para atualizar a agenda.

Alguns aplicativos gratuitos podem atualizar a sua lista de contatos. Vivo 9 Dígito, Nono Dígito Tim, Oi 9 Dígito, Embratel 9 Dígito e 9 Dígito Leucotron estão entre as opções disponíveis.

