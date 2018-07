A realização de obras do Dmae na esquina das estradas João Passuelo e das Furnas, no bairro Belém Velho, causará interrupção no abastecimento de água em partes da Zona Sul de Porto Alegre a partir das 9h desta quinta-feira. O fornecimento deve ser restabelecido até a noite. Em caso de chuva, o serviço será reagendado.

