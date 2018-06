Falta de água na Zona Sul

Nesta terça feira, o Dmae vai substituir registros de água em dois pontos da Estrada João de Oliveira Remião: na altura do número 2483 (1 registro), e no número 4015 (dois registros). Em função do serviço, o abastecimento de água será interrompido para a Lomba do Pinheiro, a partir das 9h. O trabalho é complexo devido ao diâmetro dos três registros (200 milímetros) e deverá se estender até o final da tarde.

