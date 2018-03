Falta de água no bairro Teresópolis

O Dmae informa que haverá interrupção no abastecimento de água, nesta sexta feira (16), a partir das 8h, nos seguintes endereços do bairro Teresópolis (Porto Alegre): Beco da Servidão; rua Mestre Macedinho, do nº 10 ao 301; rua Taveira Junior, a partir do nº 623; e Beco Dois da rua Taveira Junior, do nº 776 ao 840. A previsão é de normalização do abastecimento até a noite.

