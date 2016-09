Falta de competitividade do time fora de casa preocupa os gremistas

Sem conseguir vitórias fora de casa, o Grêmio perde terreno no Brasileirão e vai ficando para trás na briga pelo título. Diante do Botafogo, há convicção de que faltou competitividade ao time.

“Foi uma partida bem abaixo do que a gente esperava. Fico surpreso porque, depois de fazer uma bela partida contra o Atlético-MG, não tivemos um bom desempenho. O Grêmio não foi competitivo contra o Botafogo. Tivemos falhas individuais e coletivas”, disse o vice de futebol gremista, Alberto Guerra.

Nesta quarta-feira (07), o Tricolor volta a atuar longe da Arena, desta vez contra o Coritiba. O jogadores serão cobrados para que tenha melhor resultado. “Precisamos de mais aprimoramento nos treinos, conversar e focar nos próximos jogos. As atuações do Grêmio fora de casa têm sido bem abaixo do esperado. Temos que trabalhar para fazer um bom jogo contra o Coritiba”, comentou Guerra.

Comentários