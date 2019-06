Falta de higiene bucal pode agravar doenças crônicas

A falta de higiene bucal não causa somente cáries e tártaros, mas pode também agravar doenças crônicas preexistentes no organismo. A diabetes é um exemplo. Os pacientes diabéticos devem estar com a doença controlada, principalmente quando são realizados procedimentos odontológicos que envolvem sangramento, cirurgias e raspagens profundas, pois a cicatrização desses pacientes é bastante deficitária.

O Dr. José Henrique de Oliveira, cirurgião-dentista e Diretor de Operações do INPAO Dental – Instituto de Previdência e Assistência Odontológica, explica que o processo inflamatório gerado por problemas bucais dificulta a absorção de insulina, aumentando a resistência insulínica dos pacientes diabéticos. “Dessa forma, haverá uma maior descompensação glicêmica por parte destes pacientes.”

Outras doenças crônicas como a hipertensão e os problemas cardíacos também precisam estar sob controle quando o paciente começa um tratamento dentário, já que o anestésico utilizado deverá ser sem vasoconstritor. O diretor do INPAO Dental ressalta que, em procedimentos odontológicos que envolvem sangramento, deve ser feita a ‘antibiótico-terapia profilática’, evitando-se uma endocardite bacteriana, ou seja, uma infecção do revestimento interno do coração.

“A orientação é que o paciente converse com o seu dentista e explique sobre as doenças crônicas que possui para que ele possa oferecer o tratamento mais adequado e seguro, preservando seu bem-estar e qualidade de vida. Prevenção ainda é o melhor remédio e é o que fazemos nas empresas que possuem nossos planos odontológicos, realizando palestras in company com especialistas que mostram e comprovam os benefícios de se manter saudável e seguir os tratamentos indicados pelo médico e dentista”, esclarece o cirurgião-dentista.

Deixe seu comentário: