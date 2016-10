Falta trabalho para 22 milhões de brasileiros, quase o dobro do número oficial de desempregados

O desemprego atinge 11,6 milhões de brasileiros, mas um novo indicador do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra um retrato ainda mais dramático da crise. Chega a 22,7 milhões o total de pessoas que gostariam de trabalhar por mais horas, que estão disponíveis para o trabalho mas não buscaram vagas ou que, de fato, não conseguem emprego. Falta trabalho para 22,7 milhões de brasileiros.

O número é praticamente o dobro do contingente oficial de desempregados no País, de 11,6 milhões no segundo trimestre. Um novo indicador engloba não só o total de desempregados, como também outras 4,8 milhões de pessoas que trabalhavam menos de 40 horas semanais e gostariam de ampliar sua jornada (considerados subocupados), além de 6,2 milhões da chamada força de trabalho potencial – formada por pessoas que não buscaram uma vaga, mas estão disponíveis para trabalhar e também por quem procurou, mas não estava disponível no momento da pesquisa.

Comentários