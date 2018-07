Faltam 100 dias para o Enem; veja as dicas para garantir uma boa pontuação

Com pouco tempo para as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro, a principal dica é priorizar a resolução de provas anteriores do Enem. Dessa forma, os candidatos revisam os conteúdos que mais foram cobrados nos últimos anos e se familiarizam com o estilo da avaliação. O Enem é formado por 180 questões de múltipla escolha, divididas entre as áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, e uma redação.

Eduardo Valadares, coordenador do cursinho online Descomplica, diz que normalmente a preparação do aluno para a prova é de nove meses, mas ainda é possível montar uma estratégia eficaz de estudos para garantir um bom desempenho. “Conheço muitos alunos que estão estudando desde o começo do ano, mas de maneira equivocada. Ainda dá tempo, mas é preciso desenvolver um método eficaz”, diz.

Os coordenadores de cursinho são unânimes em recomendar que o aluno refaça e analise as provas anteriores do Enem. “O candidato deve realmente treinar a prova, analisar a forma como os conteúdos são cobrados, treinar o tempo de resolução. Não adianta só saber que cai muita trigonometria ou genética, mas o tipo de pergunta, o tipo de conhecimento exigido”, diz.

Refazendo as provas, o aluno também consegue identificar as disciplinas e conteúdos em que têm mais dificuldade. No entanto, o candidato deve se dedicar a todas as áreas, sem deixar de lado as que tem maior dificuldade ou as que tem mais facilidade. “É muito comum entre o aluno que se prepara para a prova esquecer seus pontos fortes e só se dedicar a estudar o que enfrenta mais dificuldade. Essa não é uma boa estratégia, ele deve reforçar ainda mais aquilo em que vai bem”, diz Valadares.

Uma recomendação do coordenador do cursinho Poliedro Rodrigo Fulgêncio Mauro é distribuir o estudo das disciplinas de maneira intercalada. “Por exemplo, coloque em uma tarde Biologia, História e Matemática, em vez de só matemática em todo o período”, diz.

Eles também ressaltam que é importante priorizar no plano de estudos as áreas que mais pesam na nota final dependendo do curso em que o aluno deseja uma vaga. “O candidato precisa saber o peso das disciplinas na composição da nota. Por exemplo, em Medicina na UFRJ [Universidade Federal do Rio de Janeiro] as provas de Ciências da Natureza e de Linguagens têm o mesmo peso. Então, não adianta o aluno só estudar e ir bem em Biologia, mas ter desempenho fraco em Português”, explica.

Redação

Com peso importante na nota final, o candidato também deve dedicar tempo de preparação para a redação. Os coordenadores indicam que uma boa meta nessa fase é escrever duas por semana. Se o candidato nunca fez o Enem ou não está familiarizado com a proposta de redação da prova, é importante que ele refaça as de anos anteriores. Se o aluno conhece bem o estilo da redação, ele pode praticar com temas inéditos.

“O Enem tem um histórico de temas de redação que abordam assuntos políticos, sociais, comportamentais. Um bom treino seria pensar em assuntos como: fake news, saúde pública no Brasil, novos formatos de família, meio ambiente e sustentabilidade”, recomenda Valadares. O Poliedro realizou um levantamento com os conteúdos que foram mais cobrados nas últimas edições do Enem.

Deixe seu comentário: