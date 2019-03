Faltam médicos pelo programa Mais Médicos no RS: postos estão fechados e cidades ficam sem atendimento

Por Gabriella Rocha*

Em todo país, o programa Mais Médicos busca resolver o problema relacionado ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), levando médicos em regiões onde há ausência de profissionais para garantir saúde pública de qualidade para os brasileiros. Entretanto, neste ano, o estado do Rio Grande do Sul precisou fechar alguns postos, devido a defasagem de 144 médicos.

O problema é consequência, principalmente, da saída dos cubanos, que participavam do projeto até novembro do ano passado. Apenas no RS, mais de 289 cidades estão sem atendimento desde a data. Em todo o país, a decisão do governo de Cuba retirou mais de 8 mil médicos dos postos de saúde. Há pouco tempo, o Ministério da Saúde reabriu edital no Rio Grande do Sul – o primeiro havia sido aberto em dezembro, mas, das 48 vagas disponíveis, apenas 6 foram preenchidas. Nesta edição, o governo dispõe mais de 90 vagas para médicos em período de residência e já formados.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

