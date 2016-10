Faltam poucos dias para o The Best Jump

O Concurso de Salto Internacional Cidade de Porto Alegre (CSI2*-W), conhecido como The Best Jump, chega em sua 48ª edição nos dias 27, 28, 29 e 30 de outubro. Este ano o maior evento de hipismo do sul do País vai distribuir prêmios no valor de 330 mil reais.

Atletas do Brasil, Uruguai, Argentina e Chile, além de dois representantes de Portugal estarão nas pistas da Sociedade Hípica PortoAlegrense disputando as 24 provas. Com entrada gratuita, a expectativa é repetir o sucesso das edições anteriores e reunir um público de cerca de 20 mil pessoas, segundo o presidente do Comitê Organizador do Concurso, João Mazzaferro.

A programação completa pode ser conferida no site www.bestjump.com.br.

