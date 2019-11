Faltando mais de um mês para o verão, a Fepam já se prepara para monitorar a qualidade da água nas praias e balneários gaúchos

O verão só começa no dia 22 de dezembro, mas o Departamento de Qualidade Ambiental da Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) já começa neste domingo o projeto “Balneabilidade”, a fim de monitorar a qualidade da água nas praias e balneários gaúchos. Conforme o órgão, o serviço contemplará 43 municípios do Litoral Norte, Litoral Médio e Litoral Sul.

A lista abrange, ainda, regiões hidrográficas do Guaíba e do rio Uruguai. Os resultados serão disponibilizados todas as sextas-feiras, no período de 20 de dezembro a 28 de fevereiro, por meio de boletins no site da Fundação (e no portal do governo do Estado), bem como em redes sociais e na página do Bal (Sistema de Balneabilidade) e aplicativo para a internet.

De acordo com os técnicos da Fepam, os banhistas que acessarem o sistema devem ficar atentos aos símbolos que indicam se a água está própria ou não para banho. Mais informações podem ser obtidas em www.fepam.rs.gov.br.

Vazamento

O trabalho da Fepam tem sido intenso. Na semana passada, a sua Divisão de Emergência Ambiental atendeu uma ocorrência de vazamento de óleo diesel no quilômetro 305 da rodovia BR-386, próximo ao município gaúcho de Pouso Novo, na região do Vale do Taquari.

Segundo notícia publicada no site da Fundação, o motivo foi um acidente envolvendo caminhão-tanque que tombou parcialmente na lateral da pista, junto a um paredão natural. Apesar disso, não foram encontramos vestígios do material em áreas ou arroios próximos.

Durante o atendimento, também houve um vazamento de 3 mil litros de gasolina, no entanto o combustível derramado foi recolhido, evitando assim danos ao meio ambiente. Os 27 mil litros que restaram dentro do veículo de transporte foram transferidos para outro. Uma das três pistas do local chegou a ficar parcialmente bloqueada até a remoção do veículo, realizada sob coordenação da PRF e da concessionária CCR Via Sul.

(Marcello Campos)