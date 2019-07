Faltando apenas 10 dias para a estreia do live-action de “O Rei Leão”, a Disney liberou mais um teaser do filme. Neste trechinho do filme, vemos Simba conversando com Scar e lutando contra ele.

Dá uma olhada:

As expectativas para o filme são altas. Não dá para esquecer que Beyoncé e Donald Glover vivem Nala e Simba. Temos também Seth Rogen e Billy Eichner como Pumba e Timão.

