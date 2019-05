Faltando poucos dias para o fim da campanha de vacinação contra a gripe, mais de 400 mil pessoas já foram imunizadas neste ano em Porto Alegre

Em reta final da campanha de vacinação contra a gripe, Porto Alegre contabiliza mais de 401,2 mil doses já aplicadas. Se levados em consideração apenas os grupos prioritários, o contingente é de 393,8 mil indivíduos imunizados, o que corresponde a 64,8% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde – 90% de cada grupo-alvo.

Os dados constam no mais recente levantamento do governo federal, realizado às 9h desta segunda-feira. Iniciada no dia 10 de abril, a campanha nacional tem encerramento previsto em todo o País nesta sexta-feira.

Índios, professores e Puérperas (mães em até 45 dias pós-parto) já superaram os 90% de cobertura. Já os grupos com menores índices são as crianças com idade entre seis meses e seis anos (57,5%), pessoas com doenças crônicas (50,6%) e gestantes (49,5%).

O número dos grupos inclui as vacinas feitas em crianças de seis meses a menos de seis anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, indígenas, idosos, professores e pessoas com doenças crônicas. Além desses, que compõem o cálculo da meta, também recebem a vacina pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional, funcionários da segurança pública e membros das forças armadas. Nesses segmentos, o número de doses alcança 7.345.

Situação parcial

Grupos, público estimado, doses e coberturas alcançadas:

– Crianças: 90.391 público / 51.966 doses / 57,5% cobertura;

– Gestantes: 13.976 / 6.924 / 49,5%;

– Puérperas: 2.297 / 2.073 / 90,2%;

– Trabalhadores da saúde: 82.464 / 53.956 / 65,4%;

– Índíos: 595 / 789 / 132,6%;

– Idosos: 213.003 / 169.528 / 78,6%;

– Professores: 11.870 / 11.200 / 94,3%;

– Doentes crônicos: 192.446 / 94.432 / 50,6%;

– Total estimado nos grupos: 607.042 pessoas.

– Total de doses nos grupos – 393.868 – 64,8% da meta

Outros segmentos



– Apenados: 2.727;

– Funcionários sistema prisional: 1.494;

– Policiais e afins: 3.124;

– Total: 7.345.

– Total de doses aplicadas em Porto Alegre, conforme registros do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações: 401.213.

Reforço na mensagem

O diretor da Vigilância em Saúde Municipal, Anderson de Lima, enfatiza a importância da imunização. “A vacina diminui o risco de complicações que podem levar à hospitalização e até mesmo à morte”. Não há óbitos registrados em 2019 em Porto Alegre decorrentes de influenza.

“No entanto, no Rio Grande do Sul, três pessoas perderam a vida em função da doença, as três integrantes de grupos de risco: uma criança e duas pessoas com mais de 60 anos que tinham comorbidades”, destaca. Para garantir proteção ao organismo, a vacina precisa de um período mínimo de 15 dias a partir da aplicação. “Quanto mais cedo a pessoa for imunizada, mais cedo a proteção será garantida”, explica o gestor.

(Marcello Campos)

