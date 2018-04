Faltando uma semana para o seu retorno às competições nacionais, o Inter aproveita os treinos para experimentar diferentes escalações

No segundo dia de preparativos do Inter nesta semana, o técnico Odair Hellmann começou a esboçar possíveis formações do time titular. O foco é a retomada do cronograma de partidas oficiais do clube, que em breve passará a disputar simultaneamente as duas principais competições brasileiras.

A tarde dessa terça-feira (véspera do aniversário de 109 anos de fundação do autoproclamado “Clube do Povo”) foi marcada por uma atividade em campo reduzido no centro de treinamentos do Parque Gigante, sem a presença de goleiros. O comandante colorado testou uma escalação com os laterais Fabiano e Uendel, os zagueiros Rodrigo Moledo e Víctor Cuesta, os volantes Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick e D’Alessandro, os atacantes Rossi e Roger.

A bola parada também esteve no foco da sessão, a penúltima antes do jogo-treino contra o São José-POA, marcado para as 16h desta quinta-feira no estádio Beira-Rio – este será o segundo amistoso preparatório dos últimos dias, após o empate em 0 a 0 contra o Caxias no sábado passado.

Enquanto ocorriam os enfrentamentos, os atacantes Leandro Damião e William Pottker fizeram treinos físicos especiais no campo. O retorno de ambos aos gramados, porém, ainda é tratado com cautela pelo departamento médico do clube, sobretudo no caso de Damião, afastado por uma contusão na coluna.

Baianos

Após a desclassificação nas quartas-de-final do Gauchão, na quarta-feira da semana que vem o Inter volta a disputar uma partida oficial. O compromisso, em casa, será contra o Vitória-BA, pela quarta fase da Copa do Brasil. Já no domingo seguinte, será a vez de receber o Bahia para o duelo que marcará o retorno do Saci à Série A do Campeonato Brasileiro.

