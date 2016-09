Faltou freio

A denúncia da existência do mensalão ocorreu a 14 de maio de 2005. Era o começo da sangria não estancada. Durante 11 anos e quatro meses, o PT ficou exposto a essa e mais denúncias, que culminaram em condenações de seus dirigentes. Mesmo assim, o partido conseguiu garantir a permanência no Palácio do Planalto em três eleições seguintes.

ABAIXO DA LINHA D’ÁGUA

A denúncia contra Lula, ontem, provocou efeito devastador, maior que o impeachment da presidente Dilma, comprometendo o projeto da volta à Presidência em 2018. O PT não tem candidato, por enquanto, que o substitua. A possibilidade de apoiar Ciro Gomes, do PDT, ganhará força.

BATE E REBATE

Os advogados de Lula pisaram fundo no acelerador, dizendo que a denúncia do Ministério Público Federal é “truque de ilusionismo” e “espetáculo deplorável”. Deveriam recordar a terceira lei de Newton: “Para toda ação há sempre uma reação oposta e da mesma intensidade”.

VERSÃO

Às 13h de hoje, Lula fará sua defesa em pronunciamento, durante a abertura da reunião do Diretório Nacional do PT, em São Paulo. Vai se conhecer o tipo de combustível que jogará na fogueira.

MEMÓRIA

Após a primeira denúncia do mensalão, em 2005, o então ministro Tarso Genro propôs a recriação do PT. Seria para zerar o contencioso e escolher novos dirigentes, fixando um novo ponto de partida. José Dirceu e seu grupo fulminaram a hipótese. Tempos depois, soube-se com clareza o motivo. O time dos desvios queria continuar em campo para jogar com liberdade.

DESPROPORCIONAL

A execução do Orçamento do governo federal mostra: em 2015, foram gastos 3,91 por cento com educação; 4,14 por cento com saúde; 22,49 por cento com a Previdência; e 42,43 por cento com os juros e amortização da dívida pública.

INEVITÁVEL

O desemprego de 12 milhões de brasileiros só será combatido com novas medidas que façam as empresas retomarem a produção. Nas atuais condições, não há perspectiva de que isso venha a ocorrer. As regras para contratações precisarão ser flexibilizadas, pelo menos durante prazo determinado.

RÁPIDAS

* A previsão é de que até 2 de outubro sejam divulgadas mais três pesquisas sobre candidaturas a prefeito de Porto Alegre.

* O anúncio a ser feito hoje pela manhã mostrará o tamanho do rombo no orçamento estadual de 2017.

* Estarão abertas até o dia 28 deste mês as inscrições para o preenchimento de 82 vagas de Procurador da República. Serão três em Porto Alegre.

* O Ministério Público Federal surgiu, em sua configuração atual, com a Constituição de 1988, incluindo-o como função essencial à Justiça.

* São aguardadas ainda as revelações que o ex-deputado Eduardo Cunha ameaça fazer.

* O personagem Santiago, de Ernest Hemingway, em O Velho e o Mar: “É uma estupidez não ter esperança, pensou. Além disso, acho que é um pecado perder a esperança”.

* De um observador de muitas campanhas eleitorais: ofensas viram piadas depois que saem os resultados das votações.

