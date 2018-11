Famiglia Facin promove primeiro evento temático de cervejas em jantar com cardápio exclusivo, na próxima terça-feira (20). Série de encontros busca o resgate da história da cerveja de Porto Alegre

Com o início de uma série de encontros que visam o resgate histórico de um espaço que já abrigou uma das maiores cervejarias do País no passado, a Cantina Famiglia Facin realiza, no próximo dia 20, terça-feira, a partir das 20h, jantar temático dedicado à cerveja. Os pratos servidos com exclusividade na data trazem nas receitas, cervejas de diferentes variedades e elementos como malte.

O convidado da noite será o mestre cervejeiro Luciano Pohlmann Garcia, experiente produtor gaúcho de cervejas artesanais. Ele vai apresentar, estilos e formas de produção artesanal, sugerindo a combinação de alguns rótulos disponíveis no local. “A Cantina está abrigada em uma construção histórica. Boa parte das mesas estão dispostas em passagens subterrâneas, junto as caldeiras do que já foi uma antiga cervejaria. Estas paredes e tijolos, respiram a história de um local que, originalmente, foi um dos maiores redutos cervejeiros do Brasil. Nada melhor do que retomar isso através de uma série de eventos focados no universo das cervejas”, avalia Nicole Pelissoli, gerente do restaurante.

Cardápio exclusivo

Um cardápio exclusivo será servido à noite, incluindo:

Couvert – Creme de feijão com farofa de malte torrado e bacon com croutons de azeite de alho.

Entrada – Polpetas de porco defumado com molho de beterraba e cerveja stout & pescada empanadas na cerveja weiss com molho de pimenta doce

Prato Principal – Risotto de linguiça artesanal deglaciada na cerveja.

Sobremesa / Brownie de chocolate com sorvete de queijo e calda de damasco e crumble de nozes.

Valor do jantar R$ 80,00. Bebidas à parte. A Cantina Famiglia Facin fica na Avenida Cristóvão Colombo, 545, prédio 4 do shopping Total. Maiores informações e reservas pelo fone 51 3018 8383. Email – reservas@famigliafacin.com.br /www.famigliafacin.com.br. Aceita cartões Visa, Master, Amex e Banricompras. Nas redes sociais: Facebook Família Facin instagram @cantinafamigliafacin

