Famiglia Valduga comemora chegada de 2017 com descontos de atÃ© 40%

Para comemorar a chegada de 2017, a Famiglia Valduga preparou uma seleção especial de descontos para os seus consumidores. A partir de hoje, será possível comprar rótulos de vinhos e espumantes com descontos que variam de 5% a 40%. As ofertas estarão disponíveis apenas por meio do e-commerce www.famigliavalduga.com.br.

Os apreciadores de um bom vinho terão até os últimos minutos de 2016 para adquirir um dos elegantes espumantes da Ponto Nero ou a grande variedade de vinhos importados pela Domno. A promoção é válida até 31 de dezembro de 2016.

São mais de 50 rótulos de diferentes países com descontos incríveis. Essa é a grande oportunidade para quem quer montar uma adega repleta de vinhos renomados. A seleção de produtos terá marcas premiadas como a vinícola chilena Maquis, o famoso Renwood, um grande exemplar de zinfandel da Califórnia, os vinhos Casas Del Bosque e o Kalfu Sauvignon Blanc, recentemente eleito entre os TOP 100 do Guia ADEGA 2017.

Entre os produtos com descontos, destaque para a linha de espumantes Ponto Nero. A marca jovem conta com três rótulos com preços reduzidos: Ponto Nero Brut (R$47,41), Ponto Nero Brut Rosé (R$ 47,41) e Ponto Nero Moscatel (R$ 39,30). Uma excelente oportunidade para ter espumantes sempre à mão para brindar os grandes momentos de 2017.

Entre os rótulos importados pela Domno, destaque para os vinhos franceses da Antoine Moueix. O clássico Antoine Moueix Grand Cru é um dos exemplares com descontos, podendo ser adquirido por R$ 216,43. Este tinto tem ótima estrutura e permanece em barricas de carvalho francês por 12 meses. O resultado são aromas intensos com notas amadeiradas e defumadas, que lhe conferem intensidade e persistência.

Para quem aprecia um tradicional rótulo chileno, a dica é o refrescante Kalfu Sauvignon Blanc (R$ 53,79). O vinho branco é ideal para ser apreciado em temperaturas amenas e será uma ótima pedida para o verão. Harmoniza bem com pratos de frutos do mar, peixes, saladas e comida japonesa. Outro chileno que vale destacar são alguns rótulos da Casas Del Bosque, que também estarão com descontos especiais. Um bom exemplar para os fãs de vinho tinto potente é o Casas Del Bosque Reserva Cabernet Sauvignon (R$ 85,66). Um vinho de caráter frutado com muita exuberância, com notas de cassis e ameixa preta. Excelente acompanhamento para pratos de carne vermelha, pizza ou massas.

Comentários