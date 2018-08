Famiglia Valduga é presença confirmada na Temporada Gourmet do Shopping Iguatemi Caxias do Sul

As marcas Casa Madeira, Casa Valduga, Cervejaria Leopoldina, Domno Importadora, Ponto Nero, e Vinotage, pertencentes ao Grupo Famiglia Valduga, participarão da Temporada Gourmet, que ocorre de 05 a 16 de setembro, no Shopping Iguatemi Caxias do Sul. O evento, promovido em parceria com o BR Malls, tem o Grupo Famiglia Valduga como patrocinador principal.

Na ocasião, o shopping será o ponto de encontro para todos que querem viver excelentes experiências com a gastronomia local e aprender muito sobre o preparo de carnes, risotos, massas, doces e harmonização dos alimentos com vinhos, espumantes e cervejas.

Além de um espaço especial com venda de produtos das marcas do Grupo, os participantes poderão conhecer os produtos da marca Vinotage, que possui um quiosque exclusivo e fixo no Iguatemi Caxias do Sul.

Os visitantes também terão a oportunidade de conhecer representantes da Famiglia Valduga e participar de duas aulas-show. No dia 08/09, às 17h, João Valduga, enólogo e sócio-proprietário do Grupo Famiglia Valduga, ministrará uma aula especial com o tema – O universo dos espumantes: características, harmonização e como escolher. Já no dia 13/09, às 19h30, Fernando Menezes, gerente nacional da Cervejaria Leopoldina, discorrerá sobre a Harmonização na prática: a versatilidade das cervejas artesanais. No total, serão 12 aulas-show, com inscrições gratuitas e abertas a qualquer interessado.

Serviço: 5 a 16 de setembro/ Iguatemi Caxias / Rodovia RSC 453, 2780, Km 3,5 – Sanvitto, Caxias do Sul / Telefone: (54) 3289-9292/ Inscrições gratuitas pelo site: www.iguatemicaxias.com.br

