Famiglia Valduga ganha destaque na 24ª Avaliação Nacional de Vinhos

Por mais um ano, as vinícolas da Famiglia Valduga foram premiadas pela Avaliação Nacional de Vinhos. Durante a 24ª edição da avaliação, a Casa Valduga e os espumantes Ponto Nero celebraram um total de nove premiações entre 30% das amostras brasileiras mais representativas da safra de 2016.

Com sete prêmios no total, a vinícola Casa Valduga teve como principal destaque o tinto Identidade Marselan, que foi degustado no dia do evento. O vinho ainda está em seu processo de maturação em barricas de carvalho francês e caracteriza-se pela potência de seus taninos. Seu aroma une a complexidade do Cabernet Sauvignon com o frutado característico da Grenache.

A marca de espumantes Ponto Nero também recebeu destaque e teve duas bases de espumante premiadas, sendo que apenas uma delas foi apreciada na avaliação. Elaborado 100% com uvas Chardonnay apresentou aroma com notas de abacaxi e frutas tropicais de polpa branca, além de oferecer um excelente frescor, equilíbrio e acidez ideal para um futuro espumante de grande qualidade.

Para a edição deste ano, foram pré-selecionadas 16 amostras de vinhos tintos, brancos e bases de espumantes, dentre mais de 240 que foram degustadas no evento. A seleção minuciosa dos rótulos foi feita por 88 enólogos e profissionais do mundo do vinho.

Considerada a maior degustação coletiva mundial de uma safra, o encontro é organizado pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Na edição deste ano, o evento contou com 241 vinhos inscritos, de 46 vinícolas. As 16 amostras selecionadas da safra 2106 foram degustadas por mais de 850 apreciadores, de nove países.

Sobre o grupo Famiglia Valduga – Reconhecido mundialmente por seu padrão de excelência e sua expertise em inovação, é composto pelas empresas Casa Valduga, vinícola que está entre as dez maiores elaboradoras de espumante e vinhos do País; Domno, elaboradora de espumantes e importadora de vinhos finos; Casa Madeira, produtora de sucos, geleias, antepastos e creme balsâmico; e Cervejaria Leopoldina, o mais novo desafio do Grupo.

As marcas estão localizadas em Bento Gonçalves (RS), no Vale dos Vinhedos, local onde a Família Valduga instalou-se quando chegou ao Brasil. Já a Domno Importadora fica em Garibaldi (RS), cidade que também faz parte da rota turística da Serra Gaúcha.

Mais informações sobre as empresas do grupo podem ser obtidas nos sites: www.casavalduga.com.br | www.casamadeira.com.br | www.domno.com.br | www.cervejarialeopoldina.com.br-

