Famiglia Valduga participa da 9ª edição do Wine Weekend São Paulo Festival

Na ocasião, os apreciadores poderão viver a real experiência do mundo do vinho, conhecer os melhores rótulos à disposição do consumidor brasileiro, além de participar de palestras, exposições de arte, música ao vivo, jantares temáticos, oficinas e workshops.

O Grupo Famiglia Valduga terá um stand composto por todas as marcas da empresa, oferecendo ao visitante uma oportunidade única de mergulhar no universo do vinho, além de experimentar outros produtos que navegam pelo mundo da enologia, mas que não são necessariamente vinhos ou espumantes.

A Vinotage, por exemplo, apresentará sua linha diferenciada de cosméticos feitos à base de óleo extraído da semente da uva e seus derivados. Já a Cervejaria Leopoldina exibirá suas cervejas especiais sem perder a assinatura enológica da Casa Valduga, com o uso de técnicas já aplicadas em seus vinhos e espumantes. Para harmonizar muito bem com os rótulos da Casa Valduga, Domno Importadora e Ponto Nero, a Casa Madeira apresentará seus deliciosos sucos, todos sem adição de conservantes, açúcar e água. Geleias, cremes de balsâmico, antepastos, chás gelados e molhos de pimenta da marca também estarão à disposição do público.

Para João Valduga, enólogo e sócio-proprietário do grupo Famiglia Valduga, o evento é mais um importante passo para o setor. “Promover o vinho nacional para o consumidor final é sempre uma boa opção e poder estar em um único ambiente com todas as marcas do Grupo Famiglia Valduga é sensacional, pois temos a chance de apresentar ao público a diversidade das marcas que temos em nosso portfólio”, afirma.

Todos os produtos do Grupo Famiglia Valduga poderão ser adquiridos no stand do evento.

