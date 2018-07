Famiglia Valduga participa do Rio Wine and Food Festival

As marcas Casa Valduga e Domno Importadora, pertencentes ao Grupo Famiglia Valduga, participam da 6ª edição do Rio Wine and Food Festival, que acontecerá entre os dias 03 e 12 de agosto, no Rio de Janeiro.

Com direito a tour de ônibus com degustação de vinhos e uma abertura inédita no Planetário do Rio, o evento terá opções nas zonas sul, oeste e norte da cidade, durante dez dias – a mais longa edição. Produtores de mais de 12 países, entre eles Argentina, Brasil, Chile, França, Portugal, Uruguai, Israel, Eslovênia e Macedônia, trarão vinhos para transformar a relação do visitante com a bebida em um programa imperdível.

Durante o RWFF, o Grupo Famiglia Valduga apresentará rótulos premiados da Casa Valduga. Além de produtos super renomados e conhecidos internacionalmente, trazidos com exclusividade ao Brasil pela Domno Importadora.

Com o tema, “A trajetória de sucesso da Famiglia Valduga no Brasil”, no dia 07 de agosto, Juarez Valduga, CEO do Grupo, palestrará no seminário Vinho & Mercado, que tem como parceira a Fundação Getúlio Vargas. O seminário ocorrerá no recém-inaugurado auditório Concha Acústica da FGV, no Rio de Janeiro. A atividade integra a agenda oficial do Rio Wine and Food Festival.

Na oportunidade, Juarez falará sobre o case Casa Valduga para uma plateia composta por empresários, executivos, jornalistas, estudantes e formadores de opinião de diversos setores.

