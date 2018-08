Famiglia Valduga prepara três experiências gastronômicas diferentes para quem quer aproveitar o Dia dos Pais

O Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de agosto e, para a ocasião, o Grupo Famiglia Valduga preparou uma programação especial em seus restaurantes Casa Madeira, Maria Valduga e Leopoldina Jardim.

O restaurante Casa Madeira, com ambiente rústico e intimista, servirá em parceria com a Cervejaria Leopoldina um menu especial que inclui: feijoada, farofa, arroz, couve refogada, laranja, caldinho de feijão, moranga caramelada e pernil suíno assado. As sobremesas serão: sagu de vinho com creme ou pudim de leite condensado. O almoço inicia às 12h com atendimento até às 16h, mediante reserva antecipada.

O restaurante Maria Valduga, localizado no Complexo Enoturístico Casa Valduga, serve, no Dia dos Pais, seu tradicional rodízio italiano. A sequência inclui como entradas: focaccia com patê de azeitonas pretas, sopa de capeletti, salada de radicci, salada Leopoldina e polenta brustolada. Massas elaboradas artesanalmente no próprio complexo, como bigoli ao molho de tomate seco, torttéi ao molho de sálvia na manteiga, fusilli ao molho quatro queijos, mafalda ao creme de funghi, talharim ao molho de tomates frescos e manjericão, espaguete ao molho mandarino, nhoque ao sugo, talharim alla Matriciana e penne ao molho bolonhesa. Para completar o rodízio, há também frango arrosto no espeto, costelinha suína arrosta no espeto servida com geleia de morango com pimenta da Casa Madeira e linguiça de carne suína.

As sobremesas serão o tradicional sagu de vinho com creme, panna cotta com calda de frutas vermelhas ou abóbora em calda. O almoço começa às 12h com atendimento até às 16h, mediante reserva antecipada.

Para quem prefere comemorar ao ar livre, há também a opção de visitar o Leopoldina Jardim. Com um cardápio cheio de delícias, as famílias podem fazer um piquenique na área externa, experimentar o gelato artesanal ou aproveitar o combo especial para a data que inclui pizza, cerveja Leopoldina e suco de uva integral Casa Madeira. Além de poder levar o seu pet para participar da programação. Para o jardim não há necessidade de reservas; o atendimento é das 12h30min às 18h30min.

