A família de Mané Garrincha (1933-1983) autorizou a exumação e a realização de exames em restos mortais em duas sepulturas com o nome do jogador que estão no Cemitério Municipal de Raiz da Serra, em Magé, na Região Metropolitana do Rio. O material genético dos restos mortais será comparado com o de sangue de uma das filhas de Mané.

No fim de maio, uma parente do ídolo do Botafogo e da Seleção Brasileira afirmou, em entrevista ao jornal Extra, ter descoberto que os ossos teriam sido retirados do jazigo familiar onde o corpo foi enterrado originalmente, e que sua localização era incerta. Além do jazigo em questão, há outra sepultura em outra área do cemitério.

Segundo a prefeitura de Magé, na sexta-feira, familiares de Garrincha se reuniram com o prefeito, Rafael Tubarão, e o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Wagner Rosa, na sede do órgão municipal, em Pau Grande (RJ). “A prefeitura de Magé espera estabelecer nos próximos dias, todo o caminho administrativo e jurídico para os próximos passos na solução desse grande impasse”, disse o órgão.

“O governo municipal está atuando em conjunto com a família de Mané Garrincha e oferecendo o suporte necessário nesse processo, para que seja rendida a merecida homenagem ao filho ilustre da cidade de Magé”, acrescenta nota da administração municipal de Magé, onde Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha, foi enterrado em 1983.

Quem foi Garrincha

Garrincha marcou seu nome na história do futebol brasileiro com o apelido de “Alegria do Povo”. Foi o legítimo representante do futebol-arte brasileiro, com seu estilo original de jogar, com seus dribles abusados e com suas jogadas divertidas. Manoel Francisco dos Santos, o “Mané”, pertencia a uma família pobre de 15 irmãos. O apelido “Garrincha” veio de um tipo de pássaro, comum na região serrana, que Mané gostava de caçar com seu bodoque. Ele fez sucesso no Botafogo e na Seleção Brasileira.

Algumas frases do jogador

Um gênio deixa sempre algumas frases na memória, além das jogadas e dos gols. Mané Garrincha não foge à regra, mas, mais do que o que disse, ficou registado o que dele disseram. De companheiros a jornalistas e escritores, de poetas a adversários, ninguém ficou indiferente a um dos maiores de sempre, campeão do mundo em 1958 e 1962, autor de jogadas fantásticas, apelidado de anjo e demônio.

“Fui como Cristo, na vida particular e também no futebol. Já sei que, quando os dirigentes tentam passar os jogadores para trás, eles chiam e dizem: vocês pensam que eu sou um Garrincha? É isso aí, gente boa, virei um símbolo do que não se deve ser na vida”, sobre a imagem que deixou. “O goleiro deles não queria abrir as pernas. Fiquei esperando”, depois de um gol em que ameaçou várias vezes antes de rematar à baliza, pelo Botafogo na América Central.

