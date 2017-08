Família de criança eletrocutada em Canela será indenizada

As empresas Oi S/A e Rio Grande Energia S/A foram condenadas a pagar indenização e pensionamento pela morte de uma criança de sete anos atingida por descarga elétrica enquanto brincava na rua. A decisão da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça confirmou a sentença do 1° grau. O caso aconteceu na Comarca de Canela.