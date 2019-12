Celebridades Família de Gugu Liberato afirma que não se pronunciará mais sobre divisão da herança

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2019

Decisão acontece depois de a viúva de Gugu entrar na Justiça para ser inventariante dos bens Foto: Divulgação Decisão acontece depois de a viúva de Gugu entrar na Justiça para ser inventariante dos bens (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Divulgação

A família Gugu Liberato afirmou que não se pronunciará mais publicamente sobre a divisão da herança do apresentador. A medida, segundo nota da assessoria da família, é para preservar os filhos de Gugu.

“Familiares de Gugu Liberato [Mãe e irmãos] vêm à publico comunicar que, em virtude da presença de menores de idade na herança do apresentador, os membros da família não mais se pronunciarão publicamente sobre assuntos envolvendo os trâmites da herança/testamento”, diz nota enviada à imprensa na manhã deste domingo (29).

A nota diz ainda que o caso segue seu curso “tramitando na Justiça, em sigilo, aguardando as decisões legais que se fizerem necessárias”. O comunicado vem depois de uma série de reportagens envolvendo o espólio do apresentador e o processo movido por Rose Di Matteo, mãe dos filhos de Gugu Liberato, que apresentou requerimento à Justiça pedindo para ser a inventariante dos bens deixados pelo apresentador.

Ela afirma que, além de companheira dele por quase duas décadas, é também a representante legal de Sofia e Marina, as gêmeas e filhas caçulas que teve com o apresentador. Na petição, ela afirma que está passando, com as filhas, por “dificuldades de toda natureza”, já que Gugu, como “provedor”, sempre se responsabilizou por tudo.

Em um testamento assinado em 2011, Gugu excluiu Rose do usufruto e da administração dos bens deixados aos filhos. E determinou que a inventariante de sua herança e curadora das crianças fosse a irmã dele, Aparecida Liberato.

Rose diz que, na época, os dois passavam por “uma crise na união”. Depois disso, reataram. Na semana passada, ela anunciou que vai à Justiça também para pedir o reconhecimento de união estável que alega ter mantido com Gugu – o que lhe daria direito à metade da herança.

A família do apresentador afirma que ela está sendo induzida e mal aconselhada por “terceiros não contemplados no aludido testamento”. Pessoas ligadas aos parentes de Gugu dizem ainda que Rose era amiga dele e mãe dos filhos – mas não mulher dele.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário