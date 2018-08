A família da vereadora Marielle Franco, assassinada em março deste ano no centro do Rio, pediu garantias de segurança ao governo do Estado. Os parentes de Marielle alegam que estão recebendo ameaças, tanto por redes sociais quanto pessoalmente. O pedido foi feito nesta segunda-feira (20) ao secretário estadual de Segurança, general Richard Nunes.

