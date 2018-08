Família de mergulhadores salva tubarão-baleia que estava com corda ao redor do corpo no Havaí

Uma família que estava mergulhando na costa de Lanai, a sexta maior ilha do Havaí, salvou a vida de um tubarão-baleia. O animal estava com uma corda ao redor do corpo e correndo risco de ser estrangulado.

Algumas semanas antes, o Departamento de Terras e Recursos Naturais do Havaí havia publicado um anúncio pedindo informações para quaisquer pessoas que avistassem o tubarão-baleia.

Joby Rohrer e sua família não sabiam disso e quando viram o animal com a corda resolveram salvá-lo. “Fiquei pensando que não conseguiria passar a corda, porque o animal era mais gordo”, disse Rohrer ao site “Hawaii News Now”. “Então, minha esposa Kapue disse: ‘bem, você deveria tentar'”, contou.

Segundo Rohrer, ele estava com medo de se aproximar e assustar o animal. Não queria fazer o tubarão-baleia fugir. No final, ele fez uma tentativa de romper a corda e conseguiu o resgate. A família postou um vídeo no Facebook demonstrando salvamento.

De acordo com o Departamento de Terras e Recursos Naturais do Havaí, o tubarão-baleia é uma espécie ameaçada pela caça e pela poluição do homem. A população caiu 50% no mundo desde 1975.

Deixe seu comentário: