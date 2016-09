Primeira-dama é quem decidirá se ela, Temer e o filho se mudarão para o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República

Desde que o Palácio da Alvorada foi reformado, em 2006, pelo ex-presidente Lula, a residência oficial da Presidência da República nunca ficou desocupada por muito tempo. O local, agora, corre o risco de não ter um inquilino no governo de Michel Temer. Isso porque a família do peemedebista pode optar por permanecer no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-Presidência, onde Temer, sua mulher, Marcela, e o filho do casal, Michelzinho, moram desde julho.

De acordo com Temer, a primeira-dama é quem definirá se a mudança ocorrerá ou não. Caberá a ela avaliar o local para decidir se a família deixará o Jaburu. A decisão não tem prazo para ser tomada e pode demorar ainda mais de um mês.

Temer afirmou que “vai esperar um pouco” para se mudar para o Alvorada por estar “bem” no Jaburu, que, para ele, “tem mais jeito de casa”. A ex-presidenta Dilma Rousseff morou no Alvorada por cinco anos e meio e se mudou na semana passada para Porto Alegre, após ter tido o seu mandato cassado pelo Senado.

Considerado patrimônio histórico da humanidade pela Unesco, o Palácio da Alvorada foi construído em 1958. O primeiro inquilino do local foi Juscelino Kubitschek, presidente que construiu a capital federal.

Também alvo de impeachment, em 1992, o hoje senador Fernando Collor morou, quando presidente, na Casa da Dinda, uma mansão da sua família localizada em um bairro nobre de Brasília. (Folhapress)

