Família de mulher negra que foi morta na prisão vai receber 6 milhões de reais de indenização

A família de Sandra Bland, mulher negra de 28 anos que foi presa por cometer uma infração de trânsito e depois encontrada morta na prisão, vai receber 6 milhões de reais de indenização. O caso de Sandra causou comoção no ano passado, em meio às críticas de violência policial contra os negros nos Estados Unidos.

O acordo alcançado entre os familiares de Sandra e a prisão do condado de Weller (EUA) prevê, além de compensação monetária, compromisso de melhora na vigília aos detidos e presença de paramédicos no local. Ela foi encontrada morta em 13 de julho de 2015 na cela em que estava da prisão do condado de Waller, três dias depois de ser detida em um controle rotineiro de trânsito.

A ação policial terminou em briga, e Sandra foi detida de forma violenta. O incidente foi filmado por um amador e por uma câmara policial. A família da mulher rejeitou a tese do suicídio, que foi apontado na necrópsia, assegurando que ela estava feliz de começar um novo trabalho e que não tinha qualquer motivo para se matar.

