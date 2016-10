Família é assaltada por palhaço em casa de festas

Um homem usando máscara de palhaço sacou uma arma e rendeu uma família que fazia os preparativos para uma festa de casamento, na noite de terça-feira (11), em um bufê. Em seguida, outros dois assaltantes recolheram 6,5 mil reais que seriam dados como entrada da festa, além de celulares e documentos das vítimas. Os criminosos fugiram levando também o carro da família.

O veículo foi abandonado. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas, mas não achou os assaltantes.

Conforme o registro na Polícia Civil, sete familiares dos noivos, além da dona do bufê, estavam no local na hora do assalto. Quando o homem vestido de palhaço adentrou, eles acharam que fazia parte dos preparativos. Antes, os criminosos haviam rendido o caseiro da propriedade.

A festa de casamento está marcada para o dia 17 de novembro, e a família foi ao bufê para aprovar os bolos e doces que serão servidos, além de fazer parte do pagamento.

O caso ocorreu em Sorocaba, no interior de São Paulo.

