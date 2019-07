Família é encontrada morta em SP e polícia suspeita de asfixia por gás

A morte de quatro pessoas em um apartamento repetiu uma tragédia recente. Assim como no Chile, outra família brasileira morreu, provavelmente, por intoxicação devido a vazamento de gás. Neste domingo (14), uma familiar que mora no mesmo prédio encontrou as vítimas sem vida. O caso ocorreu em Santo André, no ABC Paulista.

O delegado do 1º Distrito, Roberto von Haydin, afirmou que a perícia no local foi feita e que há quase 100% de certeza de que os dois adultos, a adolescente de 14 anos e a criança de 3 anos, faleceram por asfixia. As vítimas que haviam retornado de uma viagem à Disney, não teriam sequer terminado de desfazer as malas. Elas teriam ligado o chuveiro, com aquecedor, ocasionado a liberação de monóxido de carbono. O fato de o local, que não possuía chaminé, estar com as janelas fechadas teria sido crucial para ocasionar as mortes.

Não havia sinais de arrombamento ou violência. A mulher foi encontrada no box do banheiro, com o chuveiro ligado, o homem no sofá com a criança deitada sobre o peito e a adolescente na cama de cima de um beliche.

De acordo com informações da administração do edifício, a família havia sido avisada dos perigos de não possuir uma chaminé. Além disso, eles teriam se sentido mal, há x semanas, e um passarinho criado próximo do aquecedor teria morrido.

Mortes no Chile

Em maio deste ano, seis pessoas da mesma família morreram intoxicadas por monóxido de carbono durante viagem ao Chile. Eles estavam em Santiago para comemorar os 15 anos de uma das vítimas. O imóvel era alugado pelo aplicativo Airbnb e teve vazamento do gás tóxico monóxido de carbono.

Monóxido de Carbono O monóxido de carbono aparece a partir de uma queima, junto da falta de oxigênio, que gera combustão. Diferentemente do gás de cozinha (GLP), seu vazamento é mais complicado de ser percebido, pois ele não apresenta cheiro. O risco de ocorrer uma intoxicação no caso deste gás é maior e estão entre os sintomas de sua inalação: dores de cabeça, sonolência, vertigem e perda da coordenação motora.

