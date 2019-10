Família luta para trazer corpo de brasileira morta pelo namorado em Portugal

A família de Camila da Silva Mendes, de 30 anos, luta para trazer o corpo da filha, que foi morta pelo companheiro, de 38 anos, e teve o corpo colocado em mala e abandonado em mata, em Arruda dos Vinhos, distrito da capital Lisboa, em Portugal. O crime ocorreu na terça-feira (1) e a família ficou sabendo somente na quinta-feira (3) por meios de ligações de conhecidos locais da vítima. As informações são do portal de notícias G1.

“É muita dor no nosso peito, que não vai passar tão cedo”, diz Dalva Lucia, mãe da vítima que reside no bairro Bethânia, em Ipatinga (MG), e que luta para trazer o corpo da filha ao Brasil.

Segundo a mãe, Camila tinha o sonho de morar fora do Brasil e havia partido com o companheiro, mas teve o sonho interrompido na última semana.

Conforme nota divulgada pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, Camila foi atingida com um golpe letal de arma branca. Ainda de acordo com o órgão, o autor colocou o corpo em uma mala e o abandonou em mata próximo ao local do crime.

A suspeita é que ela tenha sido morta por motivos passionais. Os familiares acreditam que a motivação pode estar ligada a ciúmes. De acordo com a família, a polícia portuguesa informou que prendeu o autor, horas após o fato, em uma área de vegetação próxima ao local onde ele teria deixado o corpo de Camila.

“O crime aconteceu dentro da casa onde eles moravam. Ele tentou ocultar o corpo usando uma mala que ele teria comprado com o dinheiro da própria vítima. Recebemos informações também de que a polícia conseguiu prendê-lo horas depois”, disse Werleis Silva, irmão de Camila.

Custo do traslado

Ainda segundo Werleis, os valores do orçamento com a funerária e com IML de Portugal para o translado da vítima giram em torno de R$ 30 mil, valor que a família relatou não ter condições para arcar. Há também a hipótese de os familiares fazerem o sepultamento do corpo em Portugal, mas o custo (cerca de R$ 16 mil) seria muito alto.

Sem condições financeiras para realizar o translado do corpo de Camila, a família criou uma conta nas redes sociais para arcar com os custos do processo.

“A gente gostaria de trazer o corpo para Ipatinga para dar o último adeus. A família está lutando por isso, fazendo campanha e pedindo ajuda a todos que puderem nos ajudar. Esse é o nosso desejo. A gente sabe que a justiça já está sendo feita, tanto a justiça dos homens quanto a de Deus”, expressa.

A mãe da vítima, Dalva Lucia, disse que Camila morava há cerca de dois meses em Portugal e que pretendia proporcionar um futuro melhor a filha dela, de 10 anos, que reside com a avó. “O sonho da minha filha era ir pra fora do Brasil e dar uma vida melhor para a filha de 10 anos dela, que mora comigo. Ela dizia: ‘Mamãe, há muito tempo eu sonhava em ir embora'”, conta.

“Não estamos nos conformando com essa situação e quem está nos dando forças é Deus. Agora, nós queremos que todos dessem um apoio e nos ajudassem a trazer o corpo dela para o Brasil, para vermos ela mais uma vez”, lamentou Dalva.

