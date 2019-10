Família na Holanda foi encontrada após nove anos escondida em um porão à espera do “fim do mundo”

A polícia da Holanda encontrou um pai e seis filhos adultos escondidos no porão de uma fazenda isolada, onde supostamente passaram anos “à espera do fim dos tempos”, disseram autoridades nesta terça-feira (15).

Eles descobriram um homem, que se acredita ser o pai da família, e seus filhos com idades entre 18 e 25 anos, perto da vila de Ruinerwold, na província de Drenthe, no norte do país.

A mídia local disse que a família foi encontrada depois que um dos filhos foi a um bar próximo em um estado confuso, bebeu cinco cervejas e depois pediu ajuda, dizendo que não ia a um espaço aberto há nove anos.

A polícia prendeu um homem de 58 anos no local por não cooperar com a investigação, mas ele não era o pai.

“Nunca vi algo assim antes”, disse o prefeito local Roger de Groot em entrevista coletiva. “A polícia investigou depois de receber uma denúncia de alguém preocupado com as condições de vida das pessoas.”

Segundo o prefeito, a família “vivia um estilo de vida isolado” e morou na fazenda nos últimos nove anos. Vários filhos “não foram incluídos no registro de nascimento” ou oficialmente registrados, disse o prefeito.

Muitas perguntas não foram respondidas e a polícia está investigando “todos os cenários”, acrescentou. A família foi levada para um estabelecimento nas proximidades, segundo as informações.

A emissora de notícias local RTV Drenthe, que primeiro relatou a história, disse que a família “vive em um porão há anos, esperando o ‘fim dos tempos’. Alguns dos libertados “não tinham ideia de que existiam outras pessoas”, acrescentou a emissora.

A polícia foi alertada depois que um homem de cerca de 25 anos, considerado o filho mais velho da família, entrou em um bar da vila no domingo à noite. O homem despenteado, vestindo roupas sujas e velhas, se dirigiu ao dono do bar, Chris Westerbeek. “Ele disse que nunca foi à escola e parecia muito confuso. Ele falou de uma maneira infantil”, disse Westerbeek.

O homem disse a Westerbeek que fugiu de casa e precisava urgentemente de ajuda, “então liguei para a polícia”.

Após a investigação, a polícia descobriu uma escada escondida atrás de um armário que levava a um porão onde um homem que dizia ser o pai da família e outras cinco pessoas, aparentemente seus filhos, estavam se escondendo.

Fotos aéreas mostraram uma fazenda remota cercada por árvores. A família não tinha contato com o mundo exterior e era completamente autossuficiente com uma horta e uma cabra, disse a RTV Drenthe. O canal também noticiou que o pai teve um derrame há alguns anos e estava deitado na cama. Não havia sinal de sua mulher.

Os vizinhos disseram à estação que não conheciam a família e sabiam apenas que um homem morava no local.

A polícia se recusou a dar mais detalhes, ao ser contatada pela AFP. “Todos os cenários estão sendo investigados. Neste momento, não podemos fornecer mais informações ”, disse a polícia local no Twitter.

Deixe seu comentário: