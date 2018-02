Família procura por brasileiro desaparecido na Europa

Familiares estão à procura do brasileiro Maicon Diego Krausse, de 35 anos, desaparecido desde o dia 24 de janeiro. De acordo com a mãe, Mariluci Carissimi, o último contato foi feito quando ele embarcava de Lisboa, em Portugal, para Londres, na Inglaterra, onde mora.

“Ele saiu de casa, mas não cortou o cordão umbilical. Sempre avisa para onde vai, o que vai fazer. Ele fez uma chamada de vídeo dizendo que estava esperando o voo e que estava tudo bem. Perguntou como eu estava e mandou uma selfie mostrando o aeroporto”, contou.

A última visualização no whatsapp, conta, foi feita no dia 24 às 12h19min, no horário brasileiro. “Depois disso não recebeu mais nenhuma mensagem e nem respondeu mais”, disse. Ainda conforme a mãe, o filho tem cidadania italiana. Por conta disso, os irmãos dele que moram na Itália também informaram o desaparecimento às autoridades do país, quem acionaram a Interpol (Polícia Internacional).

No Brasil, o pai comunicou o caso à Polícia Federal em Cascavel, que está em contato com o adido da PF em Lisboa. Familiares entraram em contato ainda com o Itamaraty, porém disseram não terem tido qualquer retorno.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores, mas até a publicação desta reportagem ninguém retornou para comentar o caso. Segundo Mariluci, Maicon esteve no Brasil por conta de problemas de saúde na família. Ele seguiu de ônibus de Cascavel, no Oeste do Paraná, onde a mãe mora, para São Paulo (SP) no dia 21 e embarcou para a Europa no dia 23, onde faria uma conexão em Portugal para a Inglaterra.

“Não sei nem se ele chegou a embarcar para Londres”, comentou. “Ele sabe se virar bem. Já trabalhou na Alemanha, na Suíça. Tem dois irmãos morando na Itália. Sempre está viajando por lá. Nunca tinha acontecido nada disso antes.”

