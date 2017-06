Membros da família real britânica se reuniram, neste sábado (17), no Palácio de Buckingham, para a cerimônia oficial de comemoração do aniversário da Rainha Elizabeth II. O aniversário real de Elizabeth foi no dia 21 de abril, quando ela completou 91 anos. Mas convencionou-se que a celebração oficial do aniversário do soberano do Reino Unido ocorreria em junho, junto com a cerimônia “Trooping the Colour”.

Participaram do desfile mais de 600 guardas e cavaleiros. O evento também foi marcado por uma apresentação de aviões das Força Aérea Real britânica.

Mais cedo, Elizabeth pediu um minuto de silêncio em memória das vítimas do incêndio em um edifício residencial de Londres na quarta-feira passada e divulgou um comunicado oficial no qual afirmou que era difícil evitar o clima sombrio em que vive o Reino Unido. (AG)

