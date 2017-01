Uma menina de 12 anos, grávida de nove semanas, foi internada em um hospital de San Miguel de Tucumán, no Norte da Argentina após ter sido supostamente embriagada e estuprada por quatro homens. Ferida e assutada, a criança foi atendida na segunda-feira e, conforme os médicos, a gestação não corre risco.

Segundo a versão dos pais da menor, os autores do ataque sexual incluem um morador da vizinhança e suposto pai do bebê. O caso está sendo avaliado por uma equipe de psicólogos, policiais e promotores de Justiça.

Após saber do caso, um grupo de moradores do bairro em que reside a garota incendiou a residência do suspeito, causando danos materiais.