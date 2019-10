Família tenta saber a causa da morte de uma brasileira na Suíça

A família de Neurilene da Silva Moura, morta na cidade de Bulle, na Suíça, tenta entender as circunstâncias da morte da cearense na Suíça, em 15 de setembro. Ela se casou com o suíço Christophe Sulger, 52 anos, que deve depor às autoridades suíças. As informações são do portal de notícias G1.

“Não deram nenhum esclarecimento sobre a morte. A gente não sabe nenhuma informação. Só disseram que o esposo dela está sob custódia da polícia suíça para investigação. Isso deixa a gente muito mais preocupado porque fica sem saber nada”, diz a irmã da brasileira, Neuliane da Silva Moura.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) diz que “o Consulado do Brasil em Genebra acompanha o caso e presta assistência consular cabível” à família. O Itamaraty é responsável pelos trâmites com a Divisão de Assistência Consular, setor que deu a notícia para os familiares da cearense.

Neuliane afirmou ao G1 que procurou o Consulado Honorário da Suíça em Fortaleza e foi informada de que as despesas com o traslado do corpo de Neurilene da Suíça para o Ceará teriam de ser pagas pela própria família.

Com a ajuda de amigos, Neuliane iniciou a arrecadação. Orçamento feito por ela dá conta de que será necessário o valor de R$ 56 mil. “Resolvemos começar essa campanha porque precisamos ir para lá resolver isso. Estamos tentando a todo custo levantar esse dinheiro e trazer o corpo dela para cá porque é o que mais importa no momento”, conta.

A família, que mora em Fortaleza, diz ter recebido a notícia em 17 de setembro, dois dias depois da morte, e afirma que desde então vem unindo esforços e realizando arrecadações para tentar trazer o corpo de Neurilene para a capital cearense.

Segundo Neuliane, as autoridades prometeram enviar um laudo pericial sobre a ocasião do falecimento mas até esta quarta-feira (2), 17 dias após a morte, a família não recebeu o documento. “Já procuramos todas as autoridades, órgãos federais e tudo que já podíamos fazer. Procuramos também a Defensoria Pública caso precisemos de apoio judicial. Realmente não sabemos nada sobre como ela morreu”, aponta.

O G1 solicitou esclarecimentos ao Itamaraty sobre o andamento do caso, porém o órgão informou que “em atendimento ao direito à privacidade dos envolvidos não pode fornecer informações adicionais sobre o assunto”.

Reação

A família recebeu a notícia com muita surpresa, conforme explica Neuliane. A mãe de Neurilene chegou a passar mal e precisou ir ao hospital. “Ela era uma pessoa muito alegre, com muita saúde e que gostava muito de viver. Nossa mãe tem 78 anos e problemas com diabetes e hipertensão, na hora que ela soube tivemos que levar ela para o hospital. Fiquei com medo de perder minha mãe também”, relata.

A rotina de toda a família também mudou. Neuliane conta que precisou abandonar o emprego em uma empresa de tecnologia para cuidar do estado de saúde de sua mãe e resolver as trâmites do traslado do corpo da irmã para o Brasil.

“Me afastei do emprego por conta da situação porque a qualquer momento a gente pode receber alguma notícia e tenho que ficar direto de olho na minha mãe, né?”, comenta.

Relacionamento

Neurilene conheceu o marido, o suíço Christophe Sulger, 52 anos, há dois anos durante o feriado de Carnaval na Praia de Canoa Quebrada, no Litoral Leste do Ceará. Eles começaram a namorar e no ano passado veio o pedido de casamento. O casamento aconteceu no dia 28 de dezembro de 2018 em Fortaleza.

Em 2 de julho, Neurilene foi morar em Bulle, na Suíça para ficar com marido e se casar no país, para obter dupla cidadania. “Ele veio umas três vezes no Brasil e todas as vezes nós tivemos contato. Para nós ele mostrava ser um cara calado, falava pouco, até por conta da língua, mas a gente conversa”, comenta.

