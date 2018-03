O município de Canoas foi condenado em ação indenizatória pela violação e retirada de restos mortais em unidade de sepultura do cemitério da cidade. A decisão da 5ª Vara Cível da Comarca atende a pedido dos pais de dois filhos sepultados no local e determina pagamento de dano moral no valor de R$ 3 mil.

