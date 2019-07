Oitenta e três famílias do município de Mariana (MG) atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão fizeram acordo de indenização com a Fundação Renova. O termo foi homologado nesta quarta-feira pela manhã (24), no Teatro Municipal do município mineiro. Os acordos são individuais e específicos para cada família ou representante.

