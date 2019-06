As primeiras famílias da Vila Nazaré foram reassentadas nesta sexta-feira-21, no Loteamento Senhor do Bom Fim, no bairro Sarandi, em Porto Alegre. A prefeitura cedeu o terreno e firmou convênio com a Caixa Econômica Federal para a construção das moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida.

Deixe seu comentário: