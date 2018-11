As 22 famílias que foram desalojadas depois do deslizamento do Morro da Boa Esperança, em Niterói (RJ), receberão da prefeitura unidades habitacionais no bairro do Fonseca. As casas já estão em construção e serão entregues às vítimas no dia , segundo a prefeitura de Niterói.

